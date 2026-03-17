米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古沖で船２隻が転覆し、女子高校生と船長の２人が死亡した事故で、２隻は海底にサンゴ礁のリーフが広がるほぼ同じ場所で転覆したことが第１１管区海上保安本部への取材でわかった。リーフがある海域は浅瀬で、波が高くなりやすく、１１管は大きな波を受けて２隻が転覆したとみて経緯を調べている。２隻は、移設工事の抗議活動で使用されている「不