テレビ朝日の人気バラエティー「夫が寝たあとに」の公式Xが17日更新され、29日午後10時15分から放送する1時間スペシャルのゲストに滝川クリステル（48）が出演すると発表した。Xで「3月29日(日)よる10:15夫が寝たあとに1時間SPゲストは…2児のママ・滝川クリステルさん」と報告。「誰もが知る政治家一家の意外な子育て事情をたっぷりトーク！義父・小泉純一郎さんの秘蔵映像も満載！お楽しみに！」と伝えた。滝川は19年