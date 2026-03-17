「ＷＢＣ・準決勝、イタリア代表２−４ベネズエラ代表」（１６日、マイアミ）イタリアが逆転負けで決勝進出ならず。ゲームセット後のベンチ前では異例の光景が広がった。最後の打者が三振に仕留められると、選手たちはベンチで呆然とグラウンドを見つめた。そして立ち上がることができなかった。勝者のベネズエラを祝福し、ベンチに戻ってきた指揮官が励ますように手をたたくも、ただただ呆然とグラウンドを見つめた。そし