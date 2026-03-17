お笑いタレントのヒロミが17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。昨年12月に78歳で亡くなった「ジャンボ尾崎」こと、プロゴルファー尾崎将司さんの「お別れ会」が16日に都内で行われた話題に触れ、故人をしのんだ。番組でも一緒にゴルフをしたことがあるというヒロミは、「本当にオーラがすごくて、ジャンボさんの優しいのとチャーミングなのと、芸能界で言うとたけしさんに合うとこがあった。本当に側に居る