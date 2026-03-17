お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が１７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。海外でのお笑いの難しさについて、自身の経験をつづった。真栄田は「海外でネタをやるんだけど、ドラゴンボール伝わらない国あるかな。そもそもどの持ちネタも伝わる気がしない」と自身の持ちネタでもあるドラゴンボールもなかなか伝わらない、など自身のネタの面白さを伝える難しさを痛感していることを明かした。その一方、意外な経験もあると