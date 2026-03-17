Samsungが開発中と取り沙汰される横幅の広い折りたたみスマートフォン「Galaxy Wide Fold（仮称）」。このモデルについて新たな噂が飛び交っています。 中国のWeiboを拠点とするリーカー、Digital Chat Station（DCS）氏によると、次期Galaxy Wide Foldには7.6インチの画面が搭載されるとのこと。現行モデル・Galaxy Z Fold7のメイン画面は8.0インチのため、Wideモデルのサイズは従来よりも小さくなる見通しです。 さら