ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子と団体で金メダルを獲得した米国代表アリサ・リュウ（２０）が２４日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）を欠場した理由が、韓国で物議を醸している。韓国メディア「スポータルコリア」は「オリンピックの金メダル主人公、リュウは『訓練時間不足、世界選手権出ない』」と題して報じた。「グローバルスポーツメディアＥＳＰＮなど主要な海外メディアは、米国に２４年ぶりにフィギ