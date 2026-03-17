2026年3月３日に発売された『将棋世界2026年4月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、今年１月22日に亡くなった加藤一二三九段の特集「天才が全うした生涯」を収録しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。【写真】炬口勝弘加藤一二三九段が亡くなった。享年86歳。その棋士人生や数多くのエピソードは生前から伝説といえた。比類なき存在感を持った棋士。まごうことなき天才の棋士人生を振り返