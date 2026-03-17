初のＷＢＣ優勝を目指すベネズエラは１６日（日本時間１７日）にフロリダ州マイアミでイタリアに４―２で逆転勝ちして、初の決勝進出を決めた。１７日（同１８日）の決勝で２大会ぶりの王座奪回を目指す米国と対戦する。２点を先制された苦しい展開。４回にスアレス（レッズ）の一発で反撃のノロシを上げた。しかし、５回一死二塁の同点機にアクーニャ（ブレーブス）がフルカウントから遊飛、ガルシア（ロイヤルズ）が初球を打