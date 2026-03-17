第一三共ヘルスケアダイレクトは、スキンケアブランド「ブライトエイジ」において、初の会員限定ファンミーティング「TOUCH NEW BRIGHT」を3月30日に開催する。日頃の感謝を込めた本イベントでは、3月26日発売の新製品をいち早く試せる機会が提供されるとのことだ。ブライトエイジ スムース&ルミナス UVプライマーおよび数量限定発売のブライトエイジ スムース&シアー パウダー○ブランドの世界観に触れる体験型イベントブ