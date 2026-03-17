鹿賀丈史＆市村正親、佐藤隆紀＆石丸幹二がダブルキャストでゲイカップルを演じるミュージカル『ラ・カージュ・オ・フォール』が、12月9日より東京・日生劇場ほかで上演されることが決定した。【写真】鹿賀丈史、ダンディズムあふれる撮りおろしショット本作は、南フランスのナイトクラブを舞台に、ゲイカップルの夫婦愛と、その一人息子への愛情を巡って巻き起こる珍騒動を通して“愛”の尊さと温かさをハートフルに描いた傑