山下智久が主演する映画『正直不動産』（5月15日公開）より、山下と、主人公の恋人役・泉里香のアメリカロケ時の撮影風景を捉えたメイキング写真や、2人が並んだオフショットが解禁された。【写真】アメリカの荒野で馬と!?山下智久＆泉里香のアメリカロケ本作は、ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の二人が、