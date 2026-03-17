元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が16日にInstagramを更新。真っ赤なワンピース姿を披露した。【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）渡邊が「懐かしいオフショット」と投稿したのは千葉の海で撮影された動画。真っ赤なノースリーブワンピースを着た渡邊が、波打ち際でポーズを決める様子が収められている。投稿の中で彼女は「冬の海は冷たくて寒いけど、澄んだ空気を