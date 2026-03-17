◆ＷＢＣ準決勝イタリア２―４ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）互いに初の決勝進出をかけて戦われた一戦は、終盤の逆転劇でベネズエラが勝利をつかんだ。１点を追う７回に打線がつながった。２死一、三塁。アクーニャが放った打球は三遊間へ。快足を飛ばして一塁セーフとなり、遊撃への適時安打。試合を振り出しに戻した。さらに２死一、二塁でガルシアが左前適時打を放ち、勝ち越した。続く