ティーン向けエンタテインメント事業を展開する株式会社ｗｉｔｈｔ（本社・東京都渋谷区）が運営する、女子高生の「最旬トレンド」を発信・分析するメディア＆シンクタンク「女子高生ラボ」は、現役女子高生を対象に「ＡＩの活用法に関する実態調査」を実施し、１７日に結果を発表した。調査の結果、ＡＩ活用法で最も多かったのは「恋愛・恋バナ」（恋愛相談、人生相談、深夜の恋バナ）などで２７・５％。「勉強・学業」は２