◆ＷＢＣ準決勝イタリア２―４ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラがイタリアに逆転勝ちし、初の決勝進出を決めた。押し出しなどで２点を先行されて迎えた４回。１死からＥ・スアレス（レッズ）が左翼へソロアーチで１点差とした。７回には打線がつながった。２死一、三塁。アクーニャが放った打球は三遊間へ。快足を飛ばして一塁セーフとなり、遊撃への適時安打。試合を振り出しに戻