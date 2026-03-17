天王寺動物園は１７日までにインスタグラムを更新。１１日にマレーシアゾウ３頭を迎えたことを発表した。このマレーシアゾウは、マレーシアのＺｏｏＴａｉｐｉｎｇ＆ＮｉｇｈｔＳａｆａｒｉと結んだ「マレーシアゾウ保護プログラム」に基づき、オス１頭とメス２頭が入園したもの。検疫期間を経てお披露目される予定だ。天王寺動物園では、２０１８年１月２５日に「ラニー博子」が死亡して以降、ゾウのいない状態が続