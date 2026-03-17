イラン情勢をめぐり、愛知県は経営に不安をかかえる中小企業に対し、相談窓口を活用するよう呼びかけました。 【写真を見る】イラン情勢緊迫 愛知・大村秀章知事「相談窓口活用を」原油価格高騰によるコスト増 企業から不安の声 （愛知・大村秀章知事）「本県は日本最大の産業県であり、石油・ガス等のエネルギー流通が滞ると大きな影響が想定されます。国の施策と連携しつつ、県としても適時適切に対応していく」 「中小