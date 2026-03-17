Penthouseが3月16日(月)、日本武道館でのワンマンライブ＜Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”＞を開催した。この公演は、自身最大規模となる約10,000人キャパでの敢行。今のPenthouseが届ける記念すべきライブを見るためファンが全国から駆けつけ、チケットは全席即日ソールドアウトを記録。平日開催にも関わらず多くの観客が訪れた特別な1日となった。武道館ならではの大画面モニター映像演出は、ベース