株式会社フェリシモは、大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの１ｓｔグラビア写真集「Ｉｍｙａｋｕｙｏｕ．」（定価３９６０円）を４月１３日に発売すると１７日までに発表した。「Ｉｍｙａｋｕｙｏｕ．」は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見、渾身（こんしん）の一冊。タイトルである「Ｉｍｙａｋｕｙｏｕ．」には「みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせた