ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、3月25日にリリースされる『フジエダ EP』の初回生産限定盤 特典Blu-rayに収録される「Recording Documentary at MUSIC inn Fujieda」のティザー映像を公開。さらにEP収録曲「膝栗毛」の超先行試聴企画を本日3月17日(火)から期間限定で対象のCDショップ店にて実施する。『フジエダ EP』は、静岡県藤枝市内に建設された滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」でレコーディングをした全4曲が収録さ