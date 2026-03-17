妊娠中の女優・筧美和子が16日、自身のインスタグラムを更新。大きくなったお腹を公開し、反響を呼んでいる。 【写真】かなり大きくなってきたお腹「ぽんぽこりん」でも超オシャレ 2025年3月に結婚を発表し、今年2月に第1子妊娠を明かしていた筧。「ぽんぽこりんstyle」と記し、大きく膨らんできたお腹の写真をアップした。ブラウンのスカート、デニム、ジャケットを羽織るなど、複数パターンのマタニティ