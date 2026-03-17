資料井原鉄道 岡山県井原市の「井原鉄道」が2026年4月1日、卵の殻からできた再生紙「CaMISHELL」を使った「親子割フリーきっぷ」を発売します。 井原市美星町で養鶏を行っている「阪本鶏卵」と連携し、環境への配慮や鉄道の利用促進を目指します。 「親子割フリーきっぷ」は1枚2000円で、大人と子どもが2人1組で利用できます。臨時列車を除く井原鉄道全線で、1日自由に乗り降りできます。販売期間は2027年