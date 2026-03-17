タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が3月17日、放送されます。今回は、熊本県熊本市にある“アットホーム”な飲食店が紹介されます。【写真】ボリューム感ハンパない！チャンポン、カレーも！創業50年の同店は、店に入ってきた客に対して「おかえり〜」とあいさつ。店主の妻によると、「来たらみんなファミリー」と居心