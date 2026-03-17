アメリカ代表が新ユニフォームデザインを発表したアメリカ代表が自国を含む3か国共催の2026年ワールドカップ（W杯）で着用する新ユニフォームデザインを発表した。1stユニフォームは赤と白が波打つようなラインを描く特徴的なストライプ柄。2ndユニフォームはネイビーを基調として全面に星柄が描かれ、国を象徴する星条旗を思い起こさせるデザインとなった。SNSでは「星条旗モチーフなのかっこよ」「W杯のユニフォームとして