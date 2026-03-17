ミラノ・コルティナオリンピックに出場した長野県南牧村出身でスピードスケートの佐々木翔夢選手が16日、母校を訪れ、大会出場を報告しました。母校の南牧南小学校を訪れた佐々木翔夢選手。佐々木選手「みんなの応援のおかげで、最後まで滑り切ることができました」佐々木選手は自身初のオリンピックで、5000メートル（20位）・団体パシュート（８位）・マススタート（10位）の3種目に出場しました