ナスペックは、独Clearaudioのターンテーブル「Compass」とMMカートリッジ「N1」、強化電源ユニット「Professional Power 24V」、カートリッジ針先用のクリーニングツール「Stylus Cleaner Gel」を、3月23日に発売する。価格はCompassが379,500円、N1が32,450円、Professional Power 24Vが269,500円、Stylus Cleaner Gelが14,300円。 CompassとN1、Professional Power 24Vは、シルバ&#125