米国の空港を爆破すると脅迫した20代の韓国人の男が警察に捕まった。ソウル警察庁サイバー捜査課は、昨年3月20日に米デトロイト空港ホームページの掲示板に空港を爆破するという脅迫文を残した20代の男Aを公衆等脅迫の疑いで検挙し、書類送検したと17日、明らかにした。警察によると、当時この空港を訪れたAは空港側に個人的な不満を抱いてこのような脅迫をしたという。Aの脅迫のため当時、米現地の郡警察と連邦警察が多数動員され