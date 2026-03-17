富士市の総合建築会社が市内で開催中のサーカス公演に地元の児童養護施設に通う子どもと保護者を招待しようと13日、富士市にチケットを寄付しました。3月13日、富士市役所で行われた贈呈式では富士市に本社がある総合建築会社「マルダイ」から金指市長にサーカスのチケット161枚の目録が手渡されました。これは「マルダイ」が地域社会貢献活動の一環で行ったもので、市内の児童養護施設に通う子どもと保護者を現在、新