１６日、レスキュール氏と握手を交わす何立峰氏（右）。（パリ＝新華社記者／鄔恵我）【新華社パリ3月17日】中国の何立峰（か・りつほう）国務院副総理は16日、パリでの中米経済・貿易協議の後、求めに応じ、フランスのレスキュール経済・財務相と会談した。両氏は中仏ハイレベル経済・財政・金融対話の双方の首席代表として、両国の経済・財政・金融分野での協力や共通の関心事項について踏み込んだ意見交換を行った。