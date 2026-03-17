１０日、自ら制作した薄胎磁碗を紹介する盧建徳さん。（景徳鎮＝新華社記者／周密）【新華社景徳鎮3月17日】中国の「磁器の都」として知られる江西省景徳鎮市に、卵の殻のように薄い「薄胎磁碗」の直径で何度もギネス世界記録を塗り替えてきた陶芸家、盧建徳（ろ・けんとく）さん（66）がいる。作品は国連やフランス・パリの国立ギメ東洋美術館、オーストラリア・シドニーのパワーハウス・ミュージアムなどにも収蔵されている。