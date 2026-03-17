アメリカの俳優、ショーン・ペンさんがアカデミー賞の授賞式を欠席し、ウクライナでゼレンスキー大統領と面会していたことがわかりました。ゼレンスキー大統領は16日、自身のSNSに、俳優のショーン・ペンさんとキーウの執務室内で向き合って話す写真を投稿しました。コメントには「ショーン、あなたのおかげで我々は『ウクライナの真の友人』が何であるのか知ることができる。全面戦争が始まったその日からあなたはウクライナに寄