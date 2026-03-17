東京・上野の「アメ横」にあるブランド品販売店で、客を装った男とみられる人物が400万円相当のネックレスを盗んで逃走しました。16日午後6時ごろ、台東区上野の「アメ横」にあるブランド品の販売店で、「窃盗被害があった」などと店員から110番通報がありました。捜査関係者によりますと、30代ぐらいの男とみられる人物が「試着させてくれ」と来店し、2時間ほど試着を繰り返した後、高級ネックレス2本、あわせて約400万円相当を付