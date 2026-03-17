お笑い芸人の狩野英孝が17日、都内で行われた「bibigoマンドゥ餃子新商品発表会」に登場した。自身の肩書に悩みを明かすも、幅広い分野で活躍する現状に感謝の思いを語った。【動画】狩野英孝、近年の幅広い仕事に感謝も悩み？イベントでは、bibigoマンドゥ事業部で部長を務める狩野は、YouTube企画「#がんばれ狩野マンドゥ部長」を通じて、アシスタントを務める森脇梨々夏とともに考案した新商品「マンドゥ餃子」を自らプレゼ