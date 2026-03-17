トランプ大統領が要請している船舶護衛について、高市首相は参議院予算委員会で、国会の承認が必要な場合「各党の代表に丁寧に話をしたい」との考えを示しました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・犬伏凜太郎記者が中継でお伝えします。委員会では、16日に引き続き、自衛隊の派遣について注目が集まる中、高市首相は「法的に可能な範囲で何ができるのか精力的に検討している」と強調しました。公明党・西田幹事長：訪米されて