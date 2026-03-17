お笑いコンビ、ロッチの中岡創一が17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。WBC準々決勝、日本対ベネズエラ戦の応援のために、お笑い芸人の出川哲朗と渡米した際のことを語った。今回は出川が3年前から企画し、お互いにチケットもゲットしたという。残念ながら日本は5−8でベネズエラに敗れた。「選手の皆さんは頑張ってくれた。マイアミに居る間、何分かに1回、悔しさが押し寄せてくる感じですね」と語った。現