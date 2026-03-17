16日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季パラリンピック。17日はそのメダルに注目しました。16日、熱戦に幕を下ろしたミラノ・コルティナ冬季パラリンピック。日本はアルペンスキーの村岡桃佳選手が女子スーパー大回転と大回転で銀メダルを獲得したのをはじめ、銀3個、銅1個の合わせて4個のメダルを獲得しました。村岡桃佳選手：きょうの自分の滑りはやりきったな、ベストを尽くせた滑りではあったので、結果としてメダルがとれてす