タレント伊集院光（58）が16日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について言及した。Netflix（ネットフリックス）独占中継は「間違っている」と一貫した持論を展開後、「普通に野球に見ている人だったら、審判、フレーミングに弱すぎない？っていう。これは野球を知っている人向けの話なんですけど」と切り出した。フレーミングとは、捕