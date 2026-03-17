『ダメ飼い主』が犬にしがちなタブー行為５選 飼い主の行動や接し方、態度によって、犬の性格形成に影響が出ることも多くあります。ここでは、愛犬の性格に悪影響を与える飼い主のタブー行為をチェックしましょう。 1.気まぐれにルールを変えたり叱ったりする 飼い主の気分でルールをコロコロと変えたり、機嫌が悪い時には八つ当たりするような態度で接したりしていませんか。このように、一貫性のな