便利だけど有料だった栃木県の宇都宮市と鹿沼市を結ぶ有料道路「宇都宮鹿沼道路（さつきロード）」が、2026年3月18日0時から無料開放されます。【これは便利！】無料化される「さつきロード」（地図と写真）さつきロードは東北道の鹿沼IC付近から宇都宮環状道路（宮環）の南西部までを結ぶ国道121号のバイパスとして、1996年3月18日に開通しました。このほど30年の償還期間を終え予定通り無料化されます。延長は1.6km。通行