【日常から始める防災＆防犯グッズ】最新の防犯に欠かせないのは、スマホと連携することで防犯力を高めるスマートホームセキュリティ製品。ここでは防犯を意識しながらも、日々の生活に快適さをプラスしてくれる注目のデバイスを見ていこう。＊＊＊常に安心して生活できる場所として確保したい自宅環境。昨今では、スマホと連携したセキュリティ対策が主流になってきている。数ある製品の中でも特に注目したいのは、防犯能