『中村ゆりか写真集（仮）』（宝島社）が2026年5月20日に発売される。 【写真】八ヶ岳の自然を背景に撮影収録カットを見る 2011年映画『5windows』主演でデビューした中村ゆりか。NHK連続テレビ小説『まれ』出演、ドラマ『ギルティ』で兄への偏愛に狂う瑠衣役で注目を集め、憑依型の役者、怪演などと評される。2026年ドラマ『略奪奪婚』で演じた相葉えみるの狂気的に夫を愛する姿も話題に。2022年『浮ついたHeart』