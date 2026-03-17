ホテルリブマックス梅田セントラルは、男性専用サウナ・大浴場施設「サウナマックス」とカプセルルーム「マックスキャビン」を2月中旬から3月下旬にかけて順次オープンする。地下1階の「サウナマックス」はサウナ室、極冷水風呂、大浴場、休憩スペースを備えた男性専用温浴施設。大浴場は塩江温泉の湯をリブマックスリゾート讃岐塩江温泉から運び入れ、大阪城や虎などをモチーフにした内装を採用する。日帰り温泉・サウナ施設とし