オリエンタルランドは、「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を販売している。首都圏在住者を対象に、期間中の平日に東京ディズニーランドか東京ディズニーシーのどちらか一方へ1日入園できるチケットを割引価格で販売する。対象期間は4月6日から6月30日までの月〜金曜で、祝日となる4月29日と5月4日〜6日は対象外。対象者は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県在住者。首都圏に在勤・在