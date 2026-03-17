ＪＡ山形中央会は、きのう（１６日）代表者会議を開き、持続可能な農業経営実現のため米の需給と価格の安定を政府に訴えていく方針を確認しました。 【写真を見る】JAの代表者が米の需給と価格の安定を政府に訴えていく方針供給過剰によるコメ価格の下落を防ぎたい...持続可能な農業の実現を目指す（山形） 県のＪＡの代表者会議には組合長などおよそ３０人が参加しました。 会議では米の需給と価格の安定に向けた特別決議が