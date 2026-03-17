不二家洋菓子店が、2026年で85周年を迎えた人気キャラクター「おさるのジョージ」と初めてコラボレート。発売75周年を迎えた「ミルキー」をテーマにしたスイーツを2026年3月17日から順次販売する。※すべて価格は税込み原画を自転車に積んで…戦禍を逃れ、出版された『ひとまねこざる』「おさるのジョージ」は、絵本作家レイ夫妻によって1941（昭和16）年に刊行された絵本『Curious George』に登場するキャラクターとして生み出さ