男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんとモデルの桜井美悠さんが運営する「ミニギシ」Instagramは3月15日、投稿を更新。歯が生えた息子の顔出しショットを公開しました。【写真】ぎし夫婦の息子の顔出しショット「前歯かわいい」同アカウントは投稿に1枚の写真を載せています。棒につかまりながら立つ息子の顔出しショットです。緑のセットアップを着ています。息子は笑顔を見せており、生えてきた歯が印象的です。ファンか