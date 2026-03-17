ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は3月16日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終え、ファンや仲間、そして関係者へ感謝の思いをつづりました。【写真】大谷翔平、ファンや関係者に感謝をつづる「興奮と感動をありがとうございました」大谷選手は「ファンの皆さん、応援ありがとうございました。皆さんの声援が、毎日私たちの背中を押してくれていました。望んだ結果には届かず、自