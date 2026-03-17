17日朝、諫早市で軽乗用車が公園の看板に衝突する事故があり運転していた男性が死亡しました。 17日午前6時15分頃、諌早市宇都町の県道で、軽乗用車が道路脇の公園に突っ込み敷地を案内する看板に衝突しました。 この事故で軽乗用車を運転していた諫早市の原田 厚さん(65)が頭などを強く打ち病院に搬送されましたが約1時間50分後に死亡が確認されました。 現場は緩やかな左カーブで道路にブレーキの痕は