阿部監督も勝負を賭ける年となる(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext球春到来、今季も3月27日にセ・パ両リーグの12球団が開幕を迎える。各球団、開幕投手が決まるなどチーム整備が着々と進む中、球界内からも今季の順位を占う声が上がっている。【順位予想】巨人は正直Bクラス…阪神は「3人揃わないと迫力に欠ける」ソフトバンク/日本ハムに匹敵するチームが1つある！高木豊が考える中間順位予想を発表します！現役時代は大洋（現De